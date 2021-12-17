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Sex and The City'nin Mr. Big'i Chris Noth hakkında iki tecavüz iddiası ortaya çıktı - Son Dakika
BBC

Sex and The City'nin Mr. Big'i Chris Noth hakkında iki tecavüz iddiası ortaya çıktı

17.12.2021 13:41
Sex and The City'nin Mr. Big'i Chris Noth hakkında iki tecavüz iddiası ortaya çıktı

Sex and The City dizisinde Mr. Big karakterini canlandıran Chris Noth hakkında cinsel saldırı iddiasında bulunuldu.

Sex and The City dizisinde Mr. Big karakterini canlandıran Chris Noth hakkında cinsel saldırı iddiasında bulunuldu.

The Hollywood Reporter dergisine Zoe ve Lily takma adlarıyla konuşan iki kadın, detaylı bir şekilde olayları anlattı.

Haberde dergiyle Ekim ayında bağlantı kuran Zoe ve Ağustos'ta iletişime geçen Lily'nin birbirini tanımadığı belirtildi.

Bugün 40 yaşında olan gazeteci Zoe, Noth'un kendisini 2004 yılında West Hollywood'da bir apartman dairesinde cinsel birlikteliğe zorladığını anlatıyor.

Eğlence sektöründe çalışan Lily ise bugün 31 yaşında. Dergide yayımlandığına göre Noth'un 2015'te New York'taki apartmanında Lily'ye tecavüzde bulunduğu iddia ediliyor.

Olayların ortaya atılmasından sonra The Hollywood Reporter ve Rolling Stone dergilerine açıklama yapan 67 yaşındaki Noth, yaşananların "karşılıklı rızayla" gerçekleştiğini öne sürdü ve kendisine karşı yapılan bu ithamları yalanladı.

Dergiye konuşan tanıklar var

Noth, "Hayır, her zaman hayırdır ve ben bu çizgiyi geçmedim. Bunları neden şu an gün yüzüne çıkarıyorlar bilmiyorum ama şunu biliyorum ki ben o kadınlara saldırmadım" dedi.

Haberi araştıran gazeteci Kim Masters konuyla ilgili Zoe'nin o dönemki patronuyla, tecavüze uğrayanlara yardım eden bir klinik ile ve Lily'nin bir arkadaşıyla da konuştuğunu, söylenenlerin iki kadının anlattıklarını desteklediğini yazıyor.

Ünlülerle çalışan bir şirkette görevli olduğu sırada Noth'un saldırısına maruz kaldığını iddia eden Zoe, yıllarca konuyla ilgili anılarını bastırdığını ancak en sonunda Noth'un nasıl bir insan olduğunu göstermek için anlatma ihtiyacı duyduğunu söylüyor.

Olay sonrasında polisle görüştüğünü ancak ona tecavüz eden kişinin ismini vermediğini de aktaran Zoe, durumu o zamanki patronuna anlatmış; patronu bugün hikâyeyi doğruluyor.

Zoe'nin daha sonra danışmanlık aldığı UCLA Tecavüz Kriz Merkezi'nin müdürü de onun tedavi gördüğüne tanıklık ediyor.

Lily ise hayranı olduğu Noth ile VIP bölümünde garsonluk yaptığı sırada New York'taki bir gece kulübünde tanışmış:

"Kesinlikle bana asılıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Evli olduğunu biliyordum ki bu benim için utanç verici".

İkili arasında Mart ve Nisan ayları boyunca devam eden ve Hollywood Reporter dergisinin gördüğü mesajlardan bir tanesinde Noth, "Bu arada sormak zorundayım geçen haftaki akşamımız hoşuna gitti mi? Bence oldukça eğlenceliydi ama senin nasıl hissettiğinden emin değilim" yazıyor.

Lily'nin cevabı ise, "Bana eşlik etmen kesinlikle hoşuma gitti. Mesajda çok detaya girmeyeceğim. Ama azıcık kullanılmış hissettim" şeklinde.

Chris Noth ve oyuncu Tara Wilson'ın 2012 yılından bu yana süren evliliğinden iki çocuğu var.

Sex and The City'nin Mr. Big'i Chris Noth hakkında iki tecavüz iddiası ortaya çıktı
Sex and The City'nin Mr. Big'i Chris Noth hakkında iki tecavüz iddiası ortaya çıktı

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sex and The City'nin Mr. Big'i Chris Noth hakkında iki tecavüz iddiası ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

BBC

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