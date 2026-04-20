Şi Cinping\'den Hürmüz Boğazı Vurgusu

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'ndaki normal geçişlerin korunması gerektiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Orta Doğu'daki durum ve Körfez bölgesindeki son gelişmeler ele alındı. Şi, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki mevcut duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hürmüz Boğazı'ndaki normal deniz ulaşımının sürdürülmesinin hem bölge ülkelerinin hem de uluslararası toplumun ortak çıkarına olduğunu vurguladı.

Çin'in bölgede acil ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması ile çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğunu aktaran Şi, barışın tesisine yönelik tüm çabaları desteklediklerini ifade etti. Şi, anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi konusundaki kararlılıklarını da yineledi. Bölge ülkelerinin iyi komşuluk, güvenlik ve iş birliği ekseninde ortak bir gelecek inşa etmelerini desteklediklerini belirten Şi, kendi geleceklerini tayin etmeleri ve bölgede uzun vadeli barış ile istikrarın teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Çin'in Suudi Arabistan ile ilişkilerini geliştirmeye büyük önem atfettiğini belirten Şi, her zaman karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak fayda ilkelerine bağlı kaldıklarına dikkati çekti. Çin ile Suudi Arabistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın bu yıl 10'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatan Şi, bu fırsatı değerlendirerek stratejik karşılıklı güveni derinleştirmek, pratik iş birliğini güçlendirmek ve her düzeyde temasları artırmak için Suudi Arabistan ile çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.