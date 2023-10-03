Şiddetli kuraklığın yaşandığı Amazon'da 100'den fazla ölü yunus kıyıya vurdu - Son Dakika

Şiddetli kuraklığın yaşandığı Amazon'da 100'den fazla ölü yunus kıyıya vurdu

Şiddetli kuraklığın yaşandığı Amazon\'da 100\'den fazla ölü yunus kıyıya vurdu
Son Güncelleme: 03.10.2023 13:47

Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarında yaşanan şiddetli kuraklık, son bir haftada 100'den fazla yunusun ölümüne yol açtı. Bölgedeki su sıcaklıkları yükselirse daha fazla yunusun ölmesi bekleniyor. Brezilya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı'na bağlı Mamiraua Enstitüsü, bölgedeki göllerdeki ölümlerin en muhtemel nedeninin yüksek su sıcaklıkları olduğunu belirtti. Amazonas Valisi Wilson Lima, kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti.

Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarında şiddetli bir kuraklığın yaşandığı dönemde son bir hafta içinde 100'den fazla yunus öldü, uzmanlar kuraklığın devam etmesi hallinde daha fazla balığın ölebileceğini söyledi.

Şiddetli kuraklığın yaşandığı Amazon'da 100'den fazla ölü yunus kıyıya vurdu

Brezilya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı'na bağlı bir araştırma grubu olan Mamiraua Enstitüsü, Tefe Gölü çevresinde Pazartesi günü iki ölü yunus daha bulunduğunu açıkladı. Uzmanlar, bölgedeki sulardaki ölümlerin en muhtemel nedeninin yüksek su sıcaklıkları olduğunu düşünüyor.

Tefe Gölü bölgesinde geçen haftadan bu yana sıcaklıklar 39 derece Celsius'yi (102 derece Fahrenheit) aştı. Kurumlar, yunus ölümlerini incelemek için veterinerler ve su memelisi uzmanlarından oluşan ekipler gönderdi. Tefe Gölü'nde yaklaşık 1,400 nehir yunusu bulunuyordu ve bu ölümlerin %5 ila %10'unu temsil edebileceği düşünülüyor. Kuraklığın zorladığı bölge, nehir kenarındaki toplulukları ve teknelerini kuma saplamış.

Amazonas Valisi Wilson Lima, Cuma günü kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti. Tefe Belediye Başkanı Nicson Marreira, hükümetinin nehirlerin kuruduğu bazı izole topluluklara doğrudan yiyecek teslim edemediğini söyledi.

Mamirauá Enstitüsü'nün Jeo-mekansal koordinatörü Ayan Fleischmann, kuraklığın Amazon bölgesindeki nehir kenarındaki topluluklar üzerinde büyük etkisi olduğunu söyledi. Fleischmann, su sıcaklıklarının Cuma günü 32 derece Celsius'dan (89 derece Fahrenheit) Pazar günü neredeyse 38 derece Celsius'a (100 derece Fahrenheit) yükseldiğini belirtti. Yunus ölümlerinin nedenini hala belirlemeye çalıştıklarını, ancak yüksek sıcaklığın ana aday olduğunu söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Şiddetli kuraklığın yaşandığı Amazon'da 100'den fazla ölü yunus kıyıya vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddetli kuraklığın yaşandığı Amazon'da 100'den fazla ölü yunus kıyıya vurdu - Son Dakika
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