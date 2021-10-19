Şiddetli yağış sebebiyle mahsur kalan çift, düğünlerine kazanın içinde gitti

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Hindistan'da Akash ve Aishwarya çiftinin, Kerala eyaletindeki Thalavady köyünde gerçekleşecek düğünlerini kaçırmamak için sel basan bölgede büyük bir kazan içinde seyahat ettiği görüntüleri sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı.

ALÜMİNYUM KAZAN İÇİNDE GİTTİLER

Her ikisi de sağlık çalışanı olan ikili, kısmen sular altında kalan ve düğün törenini gerçekleştirmeyi kabul eden Thalavady'deki küçük tapınağa, başka bir yerel tapınaktan ödünç aldıkları alüminyum kazan içinde ulaştı. Gelin Aishwarya, yerel basına yaptığı açıklamada, "Hiç hayal etmediğimiz bir düğüne dönüştü." dedi.

"KAZAN MEVCUT TEK SEÇENEKTİ"

Çift, başlangıçta sınırlı sayıda aile üyesiyle küçük bir etkinlik planladıklarını ancak görüntülerin internette yayımlanmasının ardından gelen ilginin, özel günlerini başkalarıyla paylaşmış gibi hissetmelerine neden olduğunu söyledi. Düğün tarihleri için ayarlamalar yaptıklarını dile getiren Akash, işten tekrar ne zaman izin alabileceklerini bilmedikleri için merasimi ertelemek istemediklerini belirtti. Akash, "Kazan kısa sürede mevcut olan tek seçenekti." ifadesini kullandı.

YAĞIŞ NEDENİYLE OLUŞAN FELAKETTE 35 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Eyalette etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Yağışlar sonucu yaşanan felakette ölenlerin sayısının 35'e çıktığı, onlarca kişinin kaybolduğu bildirilmişti.