BATI Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de, 2 kişide Maymun çiçeği (mpox) virüsünün tespit edilmesinin ardından 'acil durum' ilan edildi.
Sierra Leone Sağlık Bakanı Dr. Austin Demby, ülkede 2 Maymun çiçeği vakasının teyit edilmesinin, Halk Sağlığı Yasası uyarınca harekete geçilmesini gerektirdiğini söyledi. Demby, "Sierra Leone hükümeti adına halk sağlığı açısından 'acil durum' ilan ediyorum" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Sierra Leone'de Maymun Çiçeği Virüsü Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi - Son Dakika
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