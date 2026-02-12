Şili\'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem

ŞİLİ'nin Coquimbo bölgesinde yer alan Ovalle kenti yakınlarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Şili'nin Coquimbo bölgesine bağlı Ovalle kentinin 32 kilometre güneybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 10.34'te (TSİ 16.34) meydana gelen depremin derinliğinin ise 36.9 kilometre olduğu bildirildi.
