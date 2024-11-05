Simpsonlar, ABD Başkanını şimdiden açıkladı - Son Dakika
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Dünya

Simpsonlar, ABD Başkanını şimdiden açıkladı

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Dünyaca ünlü animasyon dizisi The Simpsons, geleceği tahmin etme konusundaki ünlü başarılarına bir yenisini daha ABD başkanlık seçimleri ile ekleyecek mi?

05.11.2024 18:19
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Televizyon dünyasının en uzun soluklu dizisi The Simpsons, 36. sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin geçmişteki 'kehanetleri' de dünya çapında geniş yankı uyandırmıştı. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın seçimi zaferi ve Covid-19 salgını gibi olaylar, gerçekleşmeden çok daha önce dizide işlenmişti.

ABD BAŞKANI KEHANETİ BİR KEZ DAHA TUTACAK MI?

Dizinin gündeme gelen son bölümü ise 2000 tarihli 'Bart To The Future' isimli bölüm oldu. Söz konusu bölümde Trump'ın 2024 seçimlerinde tekrar başkanlık yarışına katılacağına dair bir açıklama yapması, dizinin hayranlarının dikkatini çekti. Bu bölümdeki detaylar, Kamala Harris'in başkanlık yarışını kazanacağına dair ipuçları veriyor. Harris, The Simpsons'ın geçmişteki tahminlerinde olduğu gibi mor bir takım elbise, inci kolye ve küpelerle tasvir ediliyor.

Simpsonlar, ABD Başkanını şimdiden açıkladı

Kültür Sanat, The Simpsons, Televizyon, Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Simpsonlar, ABD Başkanını şimdiden açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • sudem meliss:
    Trump Kazanacak 14 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kim kazanırsa kazansın biri mor öbürü lacivert 7 3 Yanıtla
  • Su Ya:
    Yıllar önce İnternette skypcod planı adı altında bazı yazıları okumuştum... bu tarih için orada Michel Obama'nın Amerikan Başkanı olacağını yazıyordu. Obama Rahim Kanseri olduğundan,desteğini Harris e verdi...Şaşırdık mı Hayırrr. 2 0 Yanıtla
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