Simpsonlar, ABD Başkanını şimdiden açıkladı

Televizyon dünyasının en uzun soluklu dizisi The Simpsons, 36. sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin geçmişteki 'kehanetleri' de dünya çapında geniş yankı uyandırmıştı. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın seçimi zaferi ve Covid-19 salgını gibi olaylar, gerçekleşmeden çok daha önce dizide işlenmişti.

ABD BAŞKANI KEHANETİ BİR KEZ DAHA TUTACAK MI?

Dizinin gündeme gelen son bölümü ise 2000 tarihli 'Bart To The Future' isimli bölüm oldu. Söz konusu bölümde Trump'ın 2024 seçimlerinde tekrar başkanlık yarışına katılacağına dair bir açıklama yapması, dizinin hayranlarının dikkatini çekti. Bu bölümdeki detaylar, Kamala Harris'in başkanlık yarışını kazanacağına dair ipuçları veriyor. Harris, The Simpsons'ın geçmişteki tahminlerinde olduğu gibi mor bir takım elbise, inci kolye ve küpelerle tasvir ediliyor.