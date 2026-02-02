Simpsonlar yine mi bildi? 25 yıl önceki "Gizemli ada" mesajı Epstein dosyalarında gerçek oldu - Son Dakika
Simpsonlar yine mi bildi? 25 yıl önceki "Gizemli ada" mesajı Epstein dosyalarında gerçek oldu

02.02.2026 21:02
Dünya, pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in gizli arşivinden çıkan 3 milyon sayfalık belgeyi ve bu belgelerdeki skandalları konuşurken; popüler kültürün "kahini" Simpsonlar'ın 2001 yılında yayımlanan bir sahnesi yeniden gündeme oturdu. Dizinin The Parent Rap adlı bölümünde yer alan bir görüntü, bugün yaşanan Epstein adası skandalını neredeyse kelimesi kelimesine tarif ediyor. Sayfada, "Dikkat: Bir yerlerde, bir adadaki bazı çılgın tipler gizlice dünyayı yönetiyor." ifadesi yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında yayımladığı 3 milyon sayfalık arşiv, dünya siyasetini ve jet sosyetesini sarsmaya devam ederken; popüler kültürün "kahini" olarak adlandırılan The Simpsons dizisi bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 2001 yılına ait bir bölümünde yer alan "gizli ada" mesajı, Epstein'in suç merkezine dönüştürdüğü adayı yıllar öncesinden işaret ettiği iddiasıyla sosyal medyada infial yarattı.

"BİR ADADA DÜNYAYI YÖNETİYORLAR"

Dizinin 200 yılında yayımlanan bir sahnesinde, arka planda yer alan bir tabela üzerinde şu dikkat çekici ifade yer alıyor: "Dikkat: Bir yerlerde, bir adadaki bazı çılgın tipler gizlice dünyayı yönetiyor."

Bu ifadenin, Epstein'in Karayipler'deki Little St. James adasında kurduğu, dünya liderlerini, milyarderleri ve ünlü isimleri ağırladığı şantaj ve suç ağıyla olan benzerliği, komplo teorilerini yeniden canlandırdı.

GERÇEKLİK VE KURGU ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ

Haberin yayılmasıyla birlikte uzmanlar, dizinin o dönemki küresel elitlerin gizli toplantılarına (Bilderberg, Bohemian Grove vb.) atıfta bulunmuş olabileceğini belirtse de; Epstein belgelerinde adı geçen Clinton ve Trump gibi isimlerin varlığı, Simpsonlar'ın bu sahnesini "sıradan bir tesadüf" olmaktan çıkarıp "tarihi bir uyarı" seviyesine taşıdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

