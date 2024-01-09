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Sinéad O'Connor'ın doğal nedenlerden dolayı öldüğü açıklandı - Son Dakika
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BBC

Sinéad O'Connor'ın doğal nedenlerden dolayı öldüğü açıklandı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Southwark Adli Tıp Kurumu, İrlandalı müzisyen Sinéad O'Connor'ın doğal nedenlerden dolayı öldüğünü açıkladı. O'Connor, Temmuz ayında Londra'nın güneyindeki evinde bilinçsiz bir şekilde bulunmuş ve daha sonra açıklanmıştı. O'Connor öldüğünde 56 yaşındaydı. Anma konseri düzenlenecek.

Sinéad O\'Connor\'ın doğal nedenlerden dolayı öldüğü açıklandı
09.01.2024 - 18:21,
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Southwark Adli Tıp Kurumu, İrlandalı müzisyen Sinéad O'Connor'ın doğal nedenlerden dolayı öldüğünü açıkladı.

O'Connor, Temmuz ayında Londra'nın güneyindeki evinde bilinçsiz bir şekilde bulunmuş ve daha sonra açıklanmıştı.

O'Connor öldüğünde 56 yaşındaydı.

Southwark Adli Tıp Kurumu'ndan bugün yapılan açıklamada, "O'Connor'ın doğal nedenlerden dolayı öldüğü" ve "adli tıp uzmanının konuyla ilgili çalışmalarını tamamladığı" belirtildi.

O'Connor'ın 26 Temmuz 2023'teki ölümünün açıklanmasından bir gün sonra polis, kuşkulu bir yan bulunmadığını söylemişti.

Şarkıcı ölümünden kısa bir süre önce yeniden Londra'ya taşınmış ve Temmuz'un başlarında 23 yıldır şehirden uzak kaldığını belirten bir tweet atmıştı.

Şarkıcılığının yanı sıra aktivist kimliğiyle de tanınan O'Connor, en çok 1990 yılında çıkardığı ve dünya sıralamalarında bir numaraya kadar yükselerek kendisine ün kazandıran "Nothing Compares 2 U" adlı şarkısıyla tanındı.

Sosyal ve politik görüşlerini açıkça dile getiren sanatçı, 1987-2014 yılları arasında 10 stüdyo albümü çıkardı.

Anma konseri düzenlenecek

O'Connor 1991 yılında Rolling Stone dergisi tarafından yılın sanatçısı seçilmiş, uluslararası kadın solo sanatçı dalında Brit Ödülü'nü almıştı.

2018'de İslam'ı kabul eden ve Şuheda adını alan O'Connor, sahne adını değiştirmemişti.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D Higgins, O'Connor öldüğünde ona saygılarını sunmuş ve "özgünlüğünün" yanı sıra "güzel, eşsiz sesini" övmüştü.

Geçen saatlerde O'Connor ve The Pogues solisti Shane MacGowan için Mart ayında New York'taki Carnegie Hall'da bir anma konseri düzenleneceği duyuruldu.

Sinéad & Shane Carnegie Hall'da adlı tek gecelik gösteri her ikisinin de hayatının bir kutlaması olacak.

Mountain Goats, Cat Power ve Dropkick Murphys gibi sanatçılar O'Connor ve MacGowan'ın bazı şarkılarını söyleyecek.

Kaynak: BBC
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