Singapur'da bir adam, kumarda 370,000 dolar kazanınca heyecandan kalp krizi geçirip hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Singapur'da bir adam, kumarda 370,000 dolar kazanınca heyecandan kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Singapur\'da bir adam, kumarda 370,000 dolar kazanınca heyecandan kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Singapur'daki Marina Bay Sands Casino'da büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra heyecandan kalp krizi geçirerek ölen bir adamın videosu internette yayılmaya başladı. Videoda, çalışanların ve çevredekilerin panik içinde adamın etrafında toplandığı görülüyor. Adamın 4 milyon Singapur doları kazandığı ancak bu bilginin henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadığı belirtiliyor.

24.06.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Singapur'daki Marina Bay Sands Casino'da bir baccarat masasının yanında yerde yatan bir adamı gösteren bir video internette dolaşıyor. Adamın, büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra heyecandan kalp krizi geçirerek öldüğü bildirildi.

Videoda, bir kadın çığlık atarken çalışanların panik içinde adamın etrafında toplandığı görülüyor. Bazı haber siteleri, adamın 4 milyon Singapur doları kazandıktan sonra öldüğünü belirtti. Ancak, saygın haber kaynakları henüz haberi doğrulamadı.

Open Source Intel adlı X profilinde, adamın parayı kazanmaktan kaynaklanan heyecandan öldüğü yazıldı. Bir kullanıcı, "Kumarhanenin hala ödeme yapıp yapmayacağını bilmek isterdim. Bu adam için üzücü," derken, bir diğeri, "Şansın böylesi? Çılgınca," dedi.

Geçen yıl Haziran ayında, Singapur polisi, Marina Bay Sands Casino'da baccarat masasındaki kartları kaydetmek için yasaklı bir cihaz kullanma şüphesiyle 45 yaşındaki Malezyalı Chai Hee Keong'u tutuklamıştı.

Singapur'da bir adam, kumarda 370,000 dolar kazanınca heyecandan kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Singapur, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Singapur'da bir adam, kumarda 370,000 dolar kazanınca heyecandan kalp krizi geçirip hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü Talepler 4 madde olarak sıralandı CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Talepler 4 madde olarak sıralandı
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
14:29 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
15:16 Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi
15:05 Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
14:56 A Milli Takım’da deprem Doğan Alemdar’ın ön çapraz bağları koptu A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 16:35:19. #1.12#
SON DAKİKA: Singapur'da bir adam, kumarda 370,000 dolar kazanınca heyecandan kalp krizi geçirip hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement