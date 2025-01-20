Sırbistan\'da Huzurevinde Yangın: 8 Ölü, 7 Yaralı

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SIRBİSTAN'ın başkenti Belgrad'da Barajevo bölgesindeki huzurevinde gece saatlerinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Barajevo bölgesindeki huzurevinde çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çalışma, İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Nemanja Starovic, yaptığı açıklamada, Barajevo bölgesindeki huzurevinde gece saatlerinde yangın çıktığını belirtti. Starovic, ilk bulgulara göre, yangının kundaklamadan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Huzurevinin gerekli tüm belgelere sahip olduğunu vurgulayan Starovic, "Yangında 8 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Yangından kurtarılanlara kalacak bir yer sağlandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

İtfaiye ekiplerinin, yangını tamamen söndürdüğü kaydedildi.