Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu
23.02.2026 18:28
2001 yılında Noel alışverişine çıktığını söyleyerek evden ayrılan ve 24 yıl boyunca kayıp olarak aranan üç çocuk annesi Michele Hundley Smith’in hayatta olduğu ortaya çıktı. Yetkililer Smith’in sağlıklı olduğunu açıklarken, ailesi yıllar süren belirsizliğin ardından gelen haberle hem sevinç hem de şaşkınlık yaşadı.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde 2001 yılının Aralık ayında evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Michele Hundley Smith'in hayatta olduğu ortaya çıktı.

24 YIL SONRA BULUNDU

Smith, 7, 14 ve 19 yaşlarındaki çocuklarını geride bırakarak Noel alışverişine gideceğini söylemiş, ancak geri dönmemişti. Smith'in kayboluşu, o dönem hem yerel hem de federal düzeyde geniş çaplı soruşturmalara konu olmuştu. Hem eyalet polisleri ve hem de FBI tarafından kapsamlı arama çalışmaları yürütülmüş, ancak uzun yıllar boyunca somut bir sonuca ulaşılamamıştı.

Aradan geçen 24 yılın ardından Smith'in terk ettiği evinin yer aldığı Rockingham bölgesinin polisi, kadının "hayatta ve sağlıklı" olduğunu duyurdu. Yetkililer, Smith'in kendi talebi doğrultusunda bulunduğu yerin kamuoyuyla paylaşılmayacağını açıkladı.

AİLESİ ŞAŞKIN

The New York Post'ta yer alan habere göre, Smith'in ailesi ise şaşkınlığını koruyor. Bugünlerde 62 yaşında olan kadının kuzeni Barbara Byrd, yerel yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada hayretler içerisinde olduklarını söyledi. Yıllar boyunca yas mı tuttuklarını yoksa umutla mı beklediklerini bilemediklerini ifade eden Byrd, "2001'de ne oldu?" sorusunun hâlâ yanıt beklediğini dile getirdi.

KIZINDAN DUYGUSAL MESAJ

Smith'in kızı Amanda ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda karmaşık duygular içinde olduğunu belirtti. Hem mutluluk hem öfke hem de kırgınlık yaşadığını ifade eden Amanda, annesiyle yeniden bir ilişki kurup kuramayacağı konusunda net bir karar veremediğini söyledi. Ancak Amanda, sözlerine "Yine de annem de hepimiz gibi bir insan" ifadelerini de ekledi.

