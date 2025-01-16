SLOVAKYA'da bir okulda 18 yaşındaki öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Slovakya'nın Spisska Stara Ves kasabasında bir okulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaçan saldırganın polis tarafından yakalandığı kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Slovakya'da Okulda Bıçaklı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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