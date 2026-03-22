Slovenya\'da Genel Seçim Heyecanı

SLOVENYA'da halk, genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.
Slovenya'da, 90 sandalyeli ulusal meclisi belirlemek için düzenlenen genel seçimde oy verme işlemi başladı. Slovenyalı seçmenler, yerel saatle 07.00'de, ülke genelinde kurulan 3 binden fazla sandıkta oy kullanmaya başladı. Seçimde, kayıtlı 1 milyon 700 binden fazla seçmen, saat 19.00'a kadar oy kullanabilecek.
