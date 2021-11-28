Sokaklarda kalan hamile kadının dramı yürek parçaladı: Erkekler, cinsel ilişki şartıyla eve alıyor

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'in güneyindeki Swansea kentinde sokaklarda yaşayan 26 yaşındaki Natalie Cox isimli kadının dramı yürekleri sızlattı. Erkek arkadaşıyla mutlu bir birlikteliği olan Cox, giderek aralarının bozulmasının ardından erkek arkadaşından ayrılmak zorunda kaldı. Sevgilisinin evinde yaşayan Cox, ayrılık kararıyla birlikte sokaklarda kaldı.

2 YILDIR SOKAKLARDA

Cox, yaklaşık 2 yıldan bu yana sokaklarda yaşıyor. Genç kadının anlattıkları ise kan dondurdu. Buna göre her zaman sıcak bir yatak bulamadığını belirten Cox, "Yılın sadece belli dönemlerinde yatakta yatabiliyorum. Erkekler genelde evine alıyorlar ancak bunun karşılığında benden cinsel ilişki istiyorlar. Ben de evde kalabilmek için bunu kabul ediyorum" dedi.

"KIŞIN KORKUNÇ GEÇECEK"

Kış aylarının gelmesiyle birlikte endişelerinin de arttığını belirten Cox, "Evet, hamile olduğumun farkındayım ancak şu anda sokaklardan başka çarem yok. Kış da geldi ve çok korkunç geçecek gibi duruyor. Şu anda acilen yaşayacak bir yere ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.