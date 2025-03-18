Somali'de Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'a bombalı saldırı düzenlendi. Mahmud saldırıdan yara almadan kurtulurken, olayı terör örgütü eş-Şebab üstlendi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Patlamanın Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında yaşanırken, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud hedef alındı.
Patlama, Cumhurbaşkanlığı konvoyunun bölgeden geçtiği sırada meydana geldi. Saldırıyı Mahmud yara almadan atlattı.
Saldırının sorumluluğunu terör örgütü eş-Şebab üstlendi. Saldırıda, bombanın patlaması nedeniyle sivillerin yaşadığı bir binanın yıkıldığı ve bir aracın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › Somali Cumhurbaşkanı'na bombalı saldırı - Son Dakika
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