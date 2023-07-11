Son Dakika: ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama: İki lider işbirliğini güçlendirme çabalarını görüştü - Son Dakika
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Son Dakika: ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama: İki lider işbirliğini güçlendirme çabalarını görüştü

11.07.2023 23:32

Son dakika: ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama: İki lider işbirliğini güçlendirme çabalarını görüştü.

Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ikili görüşme gerçekleştirirken, zirveye ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Biden ve Erdoğan ve ikili iş birliğini güçlendirme çabalarını görüştü. Biden, İsveç ve NATO ile anlaşmaya varması nedeni ile tebrik etti." denildi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. İki gün süren zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda devlet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

ERDOĞAN, BIDEN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ikinci gününde ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya geldi. 1 saat 15 dakika süren kritik zirvede önemli konu başlıkları ele alındı.

Son Dakika! ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama: İki lider işbirliğini güçlendirme çabalarını görüştü

"İKİLİ İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME ÇABALARI GÖRÜŞÜLDÜ"

Görüşmeye ilişkin ABD'den de açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden ve Erdoğan ikili iş birliğini güçlendirme çabalarını görüştü. Biden, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri'yle anlaşmaya varması nedeniyle Erdoğan'ı tebrik etti. İki lider savunma ve ekonomi konularında önceliklere dair görüş alışverişinde bulundu. İki lider Ukrayna'ya destek ve Ege'de istikrarın korunmasının önemi de dahil olmak üzere bölgesel konuları görüştü." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan görüşmenin ardından ilk açıklama Türkiye'den geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı."

Son Dakika! ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama: İki lider işbirliğini güçlendirme çabalarını görüştü
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Son Dakika Dünya Son Dakika: ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama: İki lider işbirliğini güçlendirme çabalarını görüştü - Son Dakika


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