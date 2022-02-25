Son Dakika: ABD; Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulanacağını açıkladı - Son Dakika
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Son Dakika: ABD; Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulanacağını açıkladı

25.02.2022 23:56

Son dakika: Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya uygulayacağı yaptırımları açıklayan ABD, bu kez Rus liderini hedef aldı. Beyaz Saray, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulanacağını ifade etti.

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Son Dakika Dünya Son Dakika: ABD; Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulanacağını açıkladı - Son Dakika


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