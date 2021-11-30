Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, askeri bir helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğü kaydedildi. Kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada, Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılık yetkililerinin olay yerinde olduğu ve olayla ilgili ortak soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. Reuters'ın aktardığı habere göre, eğitim uçağı Güney Kafkasya sınırında düştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün yaşanan elim askeri helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kahraman #Azerbaycan silahlı kuvvetleri ile Can Azerbaycan hükümetinin ve halkının başı sağolsun"
Son Dakika › Dünya › Son Dakika! Azerbaycan'da tatbikat sırasında düşen helikopterdeki 14 asker şehit oldu - Son Dakika Dünya