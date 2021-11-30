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Son Dakika! Azerbaycan'da tatbikat sırasında düşen helikopterdeki 14 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan'da tatbikat sırasında düşen helikopterdeki 14 asker şehit oldu

30.11.2021 15:25
Son Dakika! Azerbaycan'da tatbikat sırasında düşen helikopterdeki 14 asker şehit oldu

Son dakika! Bugün Azerbaycan'da tatbikat sırasında düşen askeri helikopterden acı haber geldi. Kazada 14 Azerbaycan askeri şehit oldu, 2 kişi ise yaralandı

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, askeri bir helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğü kaydedildi. Kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılık yetkililerinin olay yerinde olduğu ve olayla ilgili ortak soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. Reuters'ın aktardığı habere göre, eğitim uçağı Güney Kafkasya sınırında düştü.

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün yaşanan elim askeri helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kahraman #Azerbaycan silahlı kuvvetleri ile Can Azerbaycan hükümetinin ve halkının başı sağolsun"

Son Dakika! Azerbaycan'da tatbikat sırasında düşen helikopterdeki 14 asker şehit oldu

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Son Dakika Dünya Son Dakika! Azerbaycan'da tatbikat sırasında düşen helikopterdeki 14 asker şehit oldu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son Dakika! Azerbaycan'da tatbikat sırasında düşen helikopterdeki 14 asker şehit oldu - Son Dakika
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