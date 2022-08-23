Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşeceği iddialarını Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşeceği iddialarını Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yalanladı

23.08.2022 10:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şangay'daki 3'lü zirvede görüşeceği iddialarını yalanlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Böyle bir şey yok. Esad oraya davetli değil" ifadelerini kullandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Özbekistan'ın başkenti Semerkand'da gerçekleştirilecek Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üçlü görüşme gerçekleştirebileceğini ileri sürdü.

İDDİA GÜN BOYUNCA TARTIŞILDI

İran basınındaki bu iddia, gün boyu başta Türkiye olmak üzere dünya basınında geniş yer uyandırırken, görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki tartışmalara son noktayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koydu.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Haber Global ekranlarında soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Esad ile görüşme iddialarını yalanlayarak "Haberler doğru değil. Esad da oraya davetli değil" ifadelerini kullandı.

"REJİMLE MUHALEFET UZLAŞTIRILMALI"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından diğer satır başları ise şu şekilde: "Rejimle muhalefetin uzlaştırılması gerektiğini söyledim. Uzlaşının amacı yeni bir anayasa, ülkenin BM gözetiminde acil bir şekilde seçime götürülmesi. Bu çerçevede müzakere heyeti kuruldu, anayasa komisyonu toplandı. Uzlaşı olmazsa rejimle muhalefet arasında nasıl anayasa yazacaklar, ülkeyi seçime götürecekler. Bu adımlar atılırsa seçim olduktan sonra kararı Suriye halkı verecek. Ülkenin geleceği için tek çözüm yolu siyasi süreçtir ve uzlaşı ile bunun sağlanmasıdır."

"İSRAİL'E BÜYÜKELÇİ ATAMASI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GERÇEKLEŞECEK"

İsrail ile ilişkiler konusuna ilişkin ise Bakan Çavuşoğlu isimler ve taslak çalışmalarının bitmek üzere olduğunu belirterek "Büyükelçi ataması önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Liyakata ve eğitime göre atama yapılır" dedi.

YORUMLAR
500
Erdoğan: 'Amacımız Putin ile Zelenski'yi ülkemizde bir araya getirip krizi kökten çözecek yolu açmak' Erdoğan: 'Amacımız Putin ile Zelenski'yi ülkemizde bir araya getirip krizi kökten çözecek yolu açmak' İran basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Esad'la Özbekistan'da bir araya gelebileceğini öne sürdü İran basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Esad'la Özbekistan'da bir araya gelebileceğini öne sürdü

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Suriye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşeceği iddialarını Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yalanladı - Son Dakika


Son Dakika
11:13 Seveni kadar sevmeyeni de çok! İşte zengin besin kaynağı yeşil mercimeğin faydaları...
11:13 Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender'in "Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi" sözlerine yalanlama: Eminim doğrudur, anahtar cebimde!
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gramı 1.012 liradan satılıyor
10:54 Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir ailenin bebeği beyni kafatasının dışında doğdu
10:48 Emine Ün'den ölen annesi için hüzünlü paylaşım: Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün
10:32 Yükselişini sürdüren dolar 18,12 liradan alıcı buluyor
10:28 Esenyurt'ta yolun ortasında durup araçların önünü kesen kadın, polis aracına saldırdı
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşeceği iddialarını Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yalanladı
10:27 Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun ağabeyini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
10:22 Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Firdevs'in adı yeni doğan kardeşine verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 11:32:47. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşeceği iddialarını Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement