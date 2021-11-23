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Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü - Son Dakika

Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü

23.11.2021 07:57
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü

Son dakika! Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün bariyere çarparak alev alması sonucunda, 12'si çocuk 46 kişi yanarak yaşamını yitirdi. Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği öğrenildi.

NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya'nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.

46 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

"Struma" otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 17 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.

OTOBÜS İSTANBUL'DAN HAREKET ETTİ

Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi. Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bulgaristan, Makedonya, İstanbul, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü - Son Dakika
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