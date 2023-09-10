Son Dakika! Erdoğan'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimiyle ilgili ilk yorum: Karabağ'da atılan adımlar doğru değil - Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimiyle ilgili ilk yorum: Karabağ'da atılan adımlar doğru değil

Son Güncelleme: 10.09.2023 14:05

Son dakika! Hindistan'da G20 Zirvesi'nin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerilimle ilgili konuştu. Azerbaycan lideri Aliyev ile telefonda konuştuğunu belirten Erdoğan, "Karabağ'da atılan adımlar doğru değil, yarın Paşinyan ile de görüşeceğim." dedi.

Azerbaycan - Ermenistan sınırında son bir haftadır tansiyon epey yüksek. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait güçlerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıkladı; Ermenistan ise Azerbaycan'ın sınıra sevkiyat yaptığını öne sürdü. Hindistan'da G20 Zirvesi'nin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşanan gerilimle ilgili olarak devreye girdiğini belirterek, "Aliyev ile görüştüm, yarın da Paşinyan'la görüşeceğim. Karabağ'da atılan adımlar doğru değil" ifadelerini kullandı.

SINIR HATTI KARIŞIK

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, geçici olarak Rus güçlerin konuşlandığı mıntıkalardaki yasa dışı Ermeni güçler, son günlerde mevzi kazma ve istihkam faaliyetlerini artırdı. Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetlerinde bulundu. Bunun yanı sıra Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda sözde seçim gerçekleştirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise birkaç gün önce Ermenistan'a ait güçlerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Nikol Paşinyan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika! Erdoğan'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimiyle ilgili ilk yorum: Karabağ'da atılan adımlar doğru değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Erdoğan'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimiyle ilgili ilk yorum: Karabağ'da atılan adımlar doğru değil - Son Dakika
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