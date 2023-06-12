86 yaşındaki Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, hayata gözlerini yumdu

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Silvio Berlusconi, 2 gün önce bir kez daha hastaneye kaldırılmıştı. 5 Nisan - 19 Mayıs arasında da 45 gün boyunca akciğer enfeksiyonu tedavisi gören ve aynı zamanda kronik lösemi teşhisi bulunan Berlusconi'nin, 86 yaşında hayata veda ettiği duyuruldu.

KORONAVİRÜS DE GEÇİRMİŞTİ

Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.

BERLUSCONI KİMDİR?

Milano'da doğup büyüyen Silvio Berlusconi, 1994 İtalya genel seçimleri öncesinde kurulan Forza İtalya politik hareketinin başkanlığını yaptı. 1994 yılında kısa bir süre (9 ay) başbakanlık yaptı. 2001'de tekrar görevi devraldı ve kurduğu ikinci Berlusconi hükûmeti, İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli hükümet oldu. 20 Nisan 2005'te, yerel seçimlerdeki başarısızlıklar ve kabine içi anlaşmazlıklar nedeniyle görevden çekileceğini açıkladı, ancak 23 Nisan'da eskisinden çok farklı olmayan bir kabine ile tekrar başbakanlığa geçti.

3. KEZ BAŞBAKAN SEÇİLDİ

Mayıs 2006'da rakibi Romano Prodi'ye seçimlerde çok az oy farkıyla kaybetti. Ülkede seçimler Romano Prodi liderliğindeki sol ağırlıklı koalisyonun Ocak ayında çökmesi nedeniyle üç yıl erken, 14 Nisan 2008 tarihinde yapıldı. Seçimlere, eski sağcı partisi Forza Italia ile Gianfranco Fini'nin neo-faşist Ulusal İttifakı'nın birleşmesiyle meydana gelen Özgür Halk Partisi'yle katıldı. Oyların yaklaşık yüzde 47'sini alarak üçüncü kez başbakan olmaya hak kazandı.

BÜYÜK BİR İMPARATORLUĞUN SAHİBİ OLARAK TANINDI

Kendisi ayrıca bir İtalyan medya imparatorluğunun kurucusu ve sahibi olarak tanındı. Forbes dergisine göre, Berlusconi, İtalya'nın en zengin insanıdır. Kendi çabasıyla dolar milyarderi olan Silvio Berlusconi, 2005 yılında 12 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetiyle dünyanın en zengin 74. kişisidir. Hem bir medya patronu, hem bir başbakan, hem de ülkenin en zengin insanı olan Berlusconi, dünyanın en güçlü insanlarından biri olarak kabul edildi.

MİLAN SPOR KULÜBÜNÜN BAŞKANLIĞINI YAPTI

Eskiden Milan spor kulübünün başkanlığını da yapmış ve İtalyanların sempatisini bu dönemde iyice kazanmıştır. Türkiye'de de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan yakın ilişkileriyle tanınır. Erdoğan'ın oğlunun düğününde şahitlik yapmıştı.

Ocak 2005'te de Roma'da bir duvar işçisinin tripod ile saldırısı sonucu kulağından yaralanan Berlusconi 13 Aralık 2009'da Milano'daki mitinginin ardından psikolojik tedavi gören İtalyan vatandaşı Massimo Tartaglia tarafından da benzer bir saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet Senatosu tarafından onaylanan ve Temsilciler Meclisi'nden geçen finansal istikrar yasasının yani kemer sıkma paketinin ardından istifa edeceğini daha önce açıklayan Başbakan Silvio Berlusconi, cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de kendisinin ve hükûmetinin istifasını Cumhurbaşkanı Napolitano'ya sundu ve Başbakan Silvio Berlusconi resmen istifa etti.