Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakan Blinken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yeni geldi ve muhteşem ABD Kiev Büyükelçiliği meslektaşlarımız tarafından karşılandı. Blinken bugün ilerleyen saatlerde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir araya gelerek Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği yineleyecek" dedi.