Son dakika haberi... Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti

17.03.2022 11:04

Son dakika haberleri: Ukrayna Acil Durum Ekipleri (DSNS), Harkiv'de bombaların isabet aldığı bir pazardaki dükkanların tamamen yandığını belirterek 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durum Ekipleri (DSNS), Harkiv'de bombaların isabet aldığı bir pazardaki dükkanların tamamen yandığını belirterek 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, bombaların isabet ettiği yaklaşık 3 bin 600 metre karelik pazardaki dükkanlar, yanarak tamamen harap oldu. Yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.


Son dakika haberi... Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti
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Ukrayna, Harkiv, 112, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi... Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Harkiv'de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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