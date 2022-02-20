Üye Girişi
Son dakika haberi: Borrell: Gerilimle birlikte Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı - Son Dakika

Son dakika haberi: Borrell: Gerilimle birlikte Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı

20.02.2022 11:09
Son dakika haberi: Borrell: Gerilimle birlikte Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı

Edinilen son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gerilimle birlikte son günlerde Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlallerinin arttığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gerilimle birlikte son günlerde Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlallerinin arttığını belirtti.

AB Güvenlik Konseyi'nden Borrell adına yapılan yazılı açıklamada, "Artan gerilim, son günlerde Ukrayna'nın doğusundaki temas hattı boyunca artan ateşkes ihlalleriyle daha da kötüleşiyor. AB, Minsk anlaşmalarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlalini oluşturan ağır silahların kullanımını ve sivil bölgelerin gelişigüzel bombalanmasını kınamaktadır. Ukrayna'nın devam eden provokasyonlar ve istikrarsızlaştırma çabaları karşısında temkinli duruşunu takdir ediyoruz" denildi.

RUSYA'YA GERİLİMİ AZATLMA ÇAĞRISI

Öte yandan Rusya'ya sınır hattındaki birliklerini geri çekme ve gerginliği azaltma çağrısının da yapıldığı açıklamada, "AB, Donetsk ve Luhansk gibi hükümet dışı bölgelerden gelen Ukrayna saldırısı iddialarına dair hiçbir gerekçe görmemektedir. AB, Rusya'yı anlamlı diyalog, diplomasi, itidal ve gerilimi düşürmeye davet etmektedir. Daha önce belirtildiği gibi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırısı, ortaklarla koordine edilen kısıtlayıcı önlemler de dahil olmak üzere, büyük sonuçlara ve ciddi maliyetlere sahip olacaktır" ifadeleri kullanıldı.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Borrell: Gerilimle birlikte Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı Son dakika haberi: Borrell: Gerilimle birlikte Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusya ateşkesi 122 kez ihlal etti Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusya ateşkesi 122 kez ihlal etti AB Ukrayna'nın doğusunda tırmanan şiddet olaylarını kınadı AB Ukrayna'nın doğusunda tırmanan şiddet olaylarını kınadı

Avrupa Birliği, Ateşkes, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi: Borrell: Gerilimle birlikte Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
11:07 Annesiyle tartıştı, kardeşi kurşunların önüne atlayınca onu da vurdu
10:44 Define aramak için tünel kazdı! Yaşanan patlama sonrası hayatını kaybetti
10:28 Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcusu: 11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak
10:12 FETÖ bağlantılı Yusuf Bekmezci, hayatını kaybetti
10:10 Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı
10:03 Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu!
09:56 Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:23 ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 11:15:04. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Borrell: Gerilimle birlikte Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement