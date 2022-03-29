Son dakika haberi: Harkiv'deki 1887'de yapılan itfaiye binası, Rusya'nın bombardımanında tahrip oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Harkiv'deki 1887'de yapılan itfaiye binası, Rusya'nın bombardımanında tahrip oldu

29.03.2022 12:27
Son dakika haberi: Harkiv'deki 1887'de yapılan itfaiye binası, Rusya'nın bombardımanında tahrip oldu

Son dakika haberler... Ukrayna Acil Durum ekipleri (DSNS), Rusya'nın bombardımanı sonucu 1887'de yapılan tarihi itfaiye binasının büyük ölçüde tahrip olduğunu belirtti.

Ukrayna Acil Durum ekipleri (DSNS), Rusya'nın bombardımanı sonucu 1887'de yapılan tarihi itfaiye binasının büyük ölçüde tahrip olduğunu belirtti.

DSNS açıklamasında "Eski bir itfaiye binası olan ve 1887'de inşa edilen Harkiv bölgesinin mimari anıtı, Harkov'un düşman bombardımanı sonucu hasar gördü" dedi. Yetkililer, ekiplerin binanın daha fazla çökmesini engellemek için çalıştığını ve önlemler aldığını belritti.FOTORĞAFLI


Son dakika haberi: Harkiv'deki 1887'de yapılan itfaiye binası, Rusya'nın bombardımanında tahrip oldu
Son dakika haberi: Harkiv'deki 1887'de yapılan itfaiye binası, Rusya'nın bombardımanında tahrip oldu
Son dakika haberi: Harkiv'deki 1887'de yapılan itfaiye binası, Rusya'nın bombardımanında tahrip oldu
Son dakika haberi: Harkiv'deki 1887'de yapılan itfaiye binası, Rusya'nın bombardımanında tahrip oldu
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İtfaiye, Ukrayna, Rusya, 112, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi: Harkiv'deki 1887'de yapılan itfaiye binası, Rusya'nın bombardımanında tahrip oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Harkiv'deki 1887'de yapılan itfaiye binası, Rusya'nın bombardımanında tahrip oldu - Son Dakika
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