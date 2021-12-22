Son dakika haberleri! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Aliyev'le görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Bakan Dönmez, görüşmede iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliğinin devam etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bakan Dönmez'in bugün Bakü'de düzenlenecek 1. Azerbaycan - Türkiye Enerji Forumu'na katılması bekleniyor.
Kaynak: DHA
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