Üye Girişi
Son dakika haberleri! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Aliyev'le görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Aliyev'le görüştü

22.12.2021 09:50
Son dakika haberleri! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Aliyev'le görüştü

Gelen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Bakan Dönmez, görüşmede iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliğinin devam etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bakan Dönmez'in bugün Bakü'de düzenlenecek 1. Azerbaycan - Türkiye Enerji Forumu'na katılması bekleniyor.


Son dakika haberleri! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Aliyev'le görüştü

Fatih Dönmez, Azerbaycan, Enerji, Bakü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Aliyev'le görüştü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:55 İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! ABD'li diplomat Suriyeli yolcuya pasaportunu satmış
09:55 Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek!
09:51 Aşı karşıtı Amerikalı parlamenter Greene'in üç aşı şirketinde hissesi olduğu ortaya çıktı!
09:38 DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir
09:36 Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
09:26 Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu
09:10 Akaryakıt fiyatlarında kura bağlı indirimler artık pompayı değil ÖTV'yi etkileyecek
09:09 Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan misilleme iması: Dudayev Parkı'na karşı, Öcalan heykeli tehdidi
09:07 Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
08:55 Tozkoparan dizisinde oynayan Sera Tokdemir, koronavirüse yakalandı!
İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! ABD'li diplomat Suriyeli yolcuya pasaportunu satmış İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! ABD'li diplomat Suriyeli yolcuya pasaportunu satmış         
09:56
Kulübün belini bükecek maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak Kulübün belini bükecek maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak         
09:52
Ankara'da planlı cinayet! Husumetlisini iş yerinde başından vurarak öldürdü Ankara'da planlı cinayet! Husumetlisini iş yerinde başından vurarak öldürdü         
09:46
Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı!         
09:36
Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var         
09:08
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 10:00:35. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Aliyev'le görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement