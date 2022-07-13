Son dakika haberleri | Rusya'nın roketli saldırısında ölü sayısı 45'e yükseldi

Ukrayna'nın Chasiv Yar kasabasında Rusya'nın roketli saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Chasiv Yar kasabasında Rusya tarafından birkaç gün önce düzenlenen roketli saldırı sonucu 1'i çocuk olmak üzere 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 9 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.