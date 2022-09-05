Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu

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İngiltere'de 7 Temmuz'da Başbakanlık ve iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson'ın yerine geçen isim belli oldu.

YENİ BAŞBAKANI SEÇTİLER

İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki Muhafazakar Parti liderliği yarışı sona ererken, oylama sonucunda Liz Truss'ın yeni başbakan olduğu duyuruldu. Başbakan adaylarından Rishi Sunak 60,399 oy alırken Truss 81,326 oy aldı. Açıklanan oylama sonucu sonrasında Liz Truss, Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi olan "10 Numara"da göreve başlayacak.

HEM PARTİ LİDERİ HEM BAŞBAKAN

İngiltere'de Muhafazakar Parti, genel seçimler sonrasında Avam Kamarası'nda çoğunluğa sahip olduğu için, parti lideri aynı zamanda başbakan oluyor.

SÜREÇ, 7 TEMMUZ'DA BORIS'İN İSTİFASI İLE BAŞLAMIŞTI

5 Temmuz günü İngiltere'de başlayan siyasi kriz, 7 Temmuz günü Başbakan Boris Johnson'ın istifası ile sona ermişti. Kabinesindeki 5 bakan ve 50'nin üzerindeki bakan yardımcısı ve hükümet görevlisinin istifası sonrası "parti kontrolünü kaybettiği" için görevi bırakma çağrısı yapılan Johnson için süreci başlatan başbakana yakın iki bakanın istifası olmuştu. Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, istifa mektupları ile kabinedeki görevlerinden ayrıldıklarını açıklarken, Sunak istifa mektubunda, "İngiltere halkı hakkı olan şekilde hükümetin düzgün, ciddi ve yetkin bir şekilde yönetilmesini bekliyor" demişti.

Boris Johnson'ın 7 Temmuz'daki istifasının ardından Muhafazakar Parti milletvekilleri yeni lider için oylama gerçekleştirmiş, altı adayla başlayan yarışta son olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak kalmıştı.