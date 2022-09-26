Rusya'da bir okula terör saldırısı düzenlendi! Korkunç olayda 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Izhevsk kentindeki Pushkinskaya Ulitsa bölgesindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Bölgeden gelen haberlerde, siyah bir elbise giyen saldırganın ders saatleri içerisinde bir sınıfa girdiği ve etrafa ateş açtığı bilgisi yer aldı.

ÖNCE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Rus haber ajansı TASS, saldırıda 6 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Rus medya platformu NTVNews, polisin olay yerinden kaçan saldırganı bulmak için insan avı başlattığını açıkladı. Rus haber ajansları ve medya kuruluşları, saldırganın önce güvenlik görevlisini öldürdükten sonra binaya girdiğini aktardı.

Udmurtiabölgesinin valisi Alexander Brechalov, saldırının 88 numaralı okulda meydana geldiğini ve güvenlik güçleriyle ambulansların olay yerinde olduğunu açıkladı.

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