Son dakika! Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı: 13 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Csir El Rais yakınında, askeri bir otobüse bombalı saldırı düzenlendi. İki bomba düzeneğinin infilak ettirildiği saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ÜÇÜNCÜ BOMBA İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bölgede üçüncü bir bomba olduğu, bomba imha ekiplerinin buradaki çalışmalar sonucunda bombayı etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

Damarose Oteli yakınında yaşanan olayda, patlamayan diğer bombanın ise uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi: "Otobüse patlayıcılar yerleştirildi. İkisi patladı, üçüncüsü çalışmadı, mayın toplayıcıları tarafından etkisiz hale getirildi."