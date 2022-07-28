ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı - Son Dakika
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ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı

28.07.2022 16:03

Son zamanlarda boşlukla tokalaştığı görüntülerle konuşulan ABD Başkanı Joe Biden, şimdi de birkaç saat arayla çekilen iki farklı görüntüsü ile gündem oldu. Görüntülerden birinde olması gerektiği şekilde doğal tavırlar sergileyen Biden'ın diğer görüntüde son derece genç görünmesi ve gözünü hiç kırpmadan konuşması dikkatlerden kaçmadı. Yan yana konulup karşılaştırılan bu iki video ABD basınının en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, sadece birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsüyle ABD basınında geniş yankı uyandırdı. Görüntülerden birinde Biden'ın doğal tavırlar sergilediği görülüyor. Ancak diğer görüntüde ise durum çok farklı. İlk görüntüye göre gençleştiği gözlenen Biden'ın konuştuğu esnada gözlerini kırpmaması da bir hayli ilginç. Bu iki görüntüyü karşılaştıranlar "Biden, dublör mü kullanıyor?" sorusunu sormaya başladı.

BOŞLUKLA TOKALAŞMASI OLAY OLMUŞTU

Öte yandan Biden'ın geçtiğimiz aylarda bir konuşma sonrası yaptığı tuhaf hareketler gündem olmuştu. Konuşması bittikten sonra arkasını dönüp tokalaşacak birini arayan ancak bulamayan Joe Biden, boşlukla tokalaşmıştı. Şaşkın bakışlar eşliğinde kürsüden ayrılan Biden hakkında Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

ABD, Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsünü konuşuyor

"BİLİŞSEL SORUNLAR YAŞIYOR"

Biden'ın görüntüleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, 51 yaşındaki Texas Senatörü Cruz da dahil olmak üzere birçok kişi, politikacının olası bilişsel sorunlar yaşadığını öne sürdü.

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Joe Biden, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı - Son Dakika
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