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Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı - Son Dakika
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Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı

Arjantin'de şiddetli yağışlar ve seller, Rincon kasabasının tek köprüsünü çamur dalgasıyla yok etti. Kasabayı diğer köylere bağlayan bu köprü, ani çamur dalgasının altında kaldı. Yıkılan köprü, bölgedeki son sel felaketinde kaybedilen iki köprüden biriydi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi, ancak sivil savunma güçleri, sel nedeniyle etkilenen vatandaşlara yardım etmek için harekete geçti

27.12.2023 - 15:02,  Güncelleme: 15:52
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Bölgedeki yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen sel sularının oluşturduğu çamurdalgasu, Rincon kasabasının nehir üzerinde bulunan tel köprüsünü yerle bir etti. Şiddetli dalganın yerinde söktüğü köprü sel sularına kapıldı. Bu köprü Rincon, kasabasını diğer köylere bağlayan tek köprü görevini görüyordu.

KASABAYI DIŞA BAĞLAYAN TEK KÖPRÜYDÜ

Komşu Saujil kasabasının sözcüsü Ricardo Lescano, köprünün yalnızca bir aydan biraz daha kısa bir süre önce açıldığını belirtti. Hükümet yetkilileri, Rincon köprüsünün bölgedeki son sel nedeniyle kaybedilen iki köprüden sadece biri olduğunu söyledi. Catamarca hükümeti bir açıklamada, "Son birkaç saatte yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle Rincon ve Sijan nehirlerinde şiddetli dalgalanmalar meydana geldi" dedi.

EKİPLER YARDIM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Olaylarla ilgili henüz herhangi can kaybı rapor edilmedi. Sivil savunma güçleri şehirde meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için harekete geçti.

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Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı
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Arjantin, Dünya, Son Dakika

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