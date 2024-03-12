Sosyal medya ünlüsü ve eski kikboksçu Andrew Tate ve kardeşi Romanya\'da gözaltına alındı

İnsan kaçakçılığı ve tecavüzle suçlanan sosyal medya ünlüsü ve eski kikboksçu Andrew Tate ile kardeşi Tristan, İngiltere'de çıkarılan yakalama kararı sonrası Romanya'da gözaltına alındı.
İngiliz yetkililer Pazartesi günü, Romanya'da yaşayan Tate ve kardeşi Tristan hakkında Avrupa genelinde geçerli yakalama kararı çıkarmıştı.
Yakalama kararı, İngiltere'de dört kadının, Tate ve kardeşi hakkında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarında bulunması, ve "Tate'in Romanya'dan kaçabileceği iddiaları" sonrası kadınların avukatlarının başvurusu üzerine çıkarıldı.
Tate kardeşlerin avukatları ise, müvekkillerinin, 2012-2015 yılları arasındaki cinsel şiddet iddialarını da içeren suçlamaların hepsini reddettiklerini açıkladı.
Tate Kardeşler, Bükreş Temyiz Mahkemesi'nden savcının emri üzerine 24 saatliğine gözaltına alındı. Mahkemenin bugün İngiliz yetkililerin verdiği tutuklama kararının uygulanıp uygulanmaması hakkında karar vermesi bekleniyor.
Tate kardeşlerin avukatları suçlamaları "10 yıllık eski suçlamaların yeniden ortaya atılması" şeklinde yorumlarken, suçlamaların elle tutulur yeni kanıtlardan yoksun olduğunu da iddia etti.
37 yaşındaki Andrew Tate ve 35 yaşındaki kardeşi Tristan hakkında tecavüz, insan kaçakçılığı ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla açılan dava Romanya'da devam ediyor. Tate kardeşler bu suçlamaları da reddediyor.
Tate kardeşler, "suç örgütü kurarak, yetişkinlere içerik üretimi" işi aracılığıyla kadınları istismar etmekle de suçlanıyor.
Romanyalı yargıçlar Aralık ayında Tate kardeşlerin "İngiltere'de hastanedeki annelerini ziyaret etmek üzere" ülkeden çıkış talebine olumsuz yanıt vermişti.
Geçen Haziran ayında Romanya'da hazırlanan iddianamede Tate kardeşlere yardım etmekle suçlanan iki Romanyalı kadının da adı geçiyor. İddianamede mağdur olarak 7 kadının ismi de yer alıyor.
Tate ise Romanyalı savcıların kendisi hakkındaki iddialara yönelik kanıtları bulunmadığını iddia ediyor.
Andrew Tate kendisini mizojenist (kadın düşmanı) olarak tanımlıyor. Daha önce kadın düşmanı yorumları nedeniyle bazı sosyal medya platformlarındaki hesapları kapatılmıştı.
Tate kardeşler İngiltere-ABD vatandaşı.
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