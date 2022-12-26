Sedyeyle asansöre bindirilen hasta dehşeti yaşadı - Son Dakika
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Sedyeyle asansöre bindirilen hasta dehşeti yaşadı

26.12.2022 17:51

Asansöre bindirilmeye çalışılan bir hastanın yaşadıkları gündeme oturdu. Kameraya yansıyan o anlarda kat ile asansör arasında sıkışmasına ramak kalan hastanın son anda kabine girdiği anlar yer aldı. Görüntünün nerede çekildiği ise bilinmiyor.

Sosyal medyada gündem olan bir videoda asansöre nakil için getirilen bir hastanın yaşadıkları gündem oldu. O anlar tam 2 milyon kişi tarafından seyredildi.

AZ KALSIN KAT ARASINDA SIKIŞIYORDU

Kameraya yansıyan o anlarda sedyedeki hastanın asansöre bindirilirken, asansörün hareket ettiği görüldü. Bu sırada son anda asansöre giren hasta içeride dehşeti yaşadı.

TERS DÖNDÜ

Asansör kamerası tarafından kayıt alınan anlarda ise hastanın kabin içerisinde ters dönüp yere düştüğü, yanında bulunan hasta bakıcının ise yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

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Son Dakika Dünya Sedyeyle asansöre bindirilen hasta dehşeti yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedyeyle asansöre bindirilen hasta dehşeti yaşadı - Son Dakika
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