Sosyal medyada erkek kılığına giren kadın, genç kızı kandırarak cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika
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Sosyal medyada erkek kılığına giren kadın, genç kızı kandırarak cinsel ilişkiye girdi

Sosyal medyada erkek kılığına giren kadın, genç kızı kandırarak cinsel ilişkiye girdi

06.06.2023 15:47

İngiltere'de bir kadın, Snapchat hesabı açarak 'George Parry' takma adını kullanarak genç bir kadınla cinsel ilişkiye girdi. Gerçek kimliği, genç kadının annesinin şüphelenmesi üzerine ortaya çıktı. Miyop olan genç kızın Bilham'ı net göremediği belirtildi. Cinsel saldırı dahil olmak üzere 17 cinsel suçla yargılanan Bilham, suçlamaları reddetti.

İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Georgia Bilham, 19 yaşındaki bir kadın ile cinsel ilişkiye girmek için 'George Parry' takma adını kullanarak Snapchat hesabı açtı. Bilham'ın gerçek kimliği, genç kadının annesinin durumdan şüphelenmesi üzerine ortaya çıktı.

MİYOP OLMASINDAN FAYDALANMIŞ

Bilham, cinsel saldırı dahil olmak üzere 17 cinsel suçla yargılanıyor. Bilham'ın kandırarak ilişkiye girdiği genç kızın miyop olduğu ve çoğu zaman Bilham'ı net göremediği belirtildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Bilham'ın yargılanmasına devam ediliyor.

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