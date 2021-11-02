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Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu - Son Dakika

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu

02.11.2021 15:18
Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu

Popüler sosyal haber sitesi Reddit'e üye olan kullanıcının Google haritalarda dolaşırken bulduğu "kara delik" görüntüsü internetin en çok merak edilen ve yorumlanan konularından biri oldu. İnsanların askeri üs veya kara delik hatta Lost dizisindeki ada olduğunu iddia ettiği yerin gizemi ise kısa bir sürede çözüme kavuştu.

Google Haritalar birçok insan için A noktasından B noktasına gitmek için kullanışlı bir araçtır. Ancak küçük bir grup meraklı insan için bu bir gizem kaynağıdır. Yeterince dikkatli bakarsanız, gerçeğin ötesinde bir şeyi gizler gibi görünen garip görüntüler bulabilirsiniz ama bunlar yalnızca Google Haritalar'ın düzgün çalışmadığının işaretleri olabilir.

"BU BİR ADAYA HİÇ BENZEMİYOR"

Meraklı bir Reddit kullanıcısı Google Haritalar'ı kullanırken okyanusun ortasında bir Kara Delik buldu. Kokoblocks isimli kullanıcı, Google Haritalar alt dizinine "Bu da ne böyle" diye yazdı, "Bu bir adaya hiç benzemiyor."

ASKERİ ÜS İDDİASI

Dikkat çeken görüntüye gelen ilk yorumlar adanın gizli bir askeri üs olabileceğini söylüyordu. Bir kullanıcı "Bir nedenden dolayı sansürlenmiş görünüyor" dedi. Bir diğer kullanıcı ise "Böylesine sığ, küçük bir adada doğal bir oluşumun böyle siyah olması mantıklı olmaz" şeklinde yorum yaptı.

Google konumları genellikle askeri üsler veya hapishaneler gibi "hassas" bölgeleri bulanıklaştırıyor. Lakin bu görüntü bulanık değildi, o yüzden siyah nokta etrafındaki birçok teori, görüntünün siyahlığını açıklamaya çalışmaya odaklandı.

TARTIŞMA NOKTASI OLDU

Bir kullanıcı "Delik olmadığı varsayılırsa, karanlığa neden olan bir yeraltı volkanı olabilir. Büyük olasılıkla magmatik kaya," derken, bazı kullanıcılar bu siyah yerin "Lost" adlı TV dizisindeki ada olabileceğini öne sürerek gönderiyle dalga geçme fırsatı buldu.

Bir başka kullanıcı da Dünya'nın tamamen boş olduğunu öne süren Boş Dünya teorisine atıfta bulunarak, "Burası Boş Dünya'nın girişi." sonucuna vardı.

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu

Kara Delik, Reddit, Google, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu - Son Dakika Dünya


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