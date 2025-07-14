Southend Havalimanı\'nda Uçak Kazası

İNGİLTERE'nin Essex bölgesindeki Londra Southend Havalimanı'nda düşen uçakta 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İngiltere'nin Essex bölgesindeki Londra Southend Havalimanı'ndan dün havalanan küçük uçağın kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Polis ekiplerinin bölgede incelemesi devam ediyor.
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