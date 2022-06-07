Sri Lanka Başbakanı: Temel ihtiyaçlarımız için 6 ayda en az 5 milyar dolara ihtiyacımız var - Son Dakika
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BBC

Sri Lanka Başbakanı: Temel ihtiyaçlarımız için 6 ayda en az 5 milyar dolara ihtiyacımız var

07.06.2022 12:58
Sri Lanka Başbakanı: Temel ihtiyaçlarımız için 6 ayda en az 5 milyar dolara ihtiyacımız var

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, parlamentoda yaptığı konuşmada önümüzdeki 6 ayda halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için en az 5 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, parlamentoda yaptığı konuşmada önümüzdeki 6 ayda halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için en az 5 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ranil Wickremesinghe; 5 milyar doların 3,3 milyar dolarının yakıt, 900 milyon dolarının gıda, 250 milyon dolarının tüpgaz için gerekli olduğunu, gübreye de ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Sri Lanka tarihinde ilk kez temerrüde düşmüş; borç krizi ülkenin yakıt, ilaç ve gübre gibi dışa bağımlı olduğu ürünleri ithal edememesine neden olmuştu.

Sri Lanka Merkez Bankası'nın Mart ayında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) borç programından yararlanabilmek için yaptığı müdahale ve devalüasyon sonrası ülkenin para birimi rupi dolar karşısında yüzde 75'e yakın değer kaybetti.

Sri Lanka Merkez Bankası ekonominin bu yıl yüzde 3,5 küçüleceğini öngörüyor.

Başbakan Wickremesinghe ise "Borçların yeniden yapılandırılması, reform paketi ve uluslararası yardımla yeniden büyüyebiliriz" diyor.

Wickremesinghe, Birleşmiş Milletler'in yarın Sri Lanka için küresel bir yardım kampanyası başlatacağını ve ülkesine gıda, tarım ve sağlık harcamaları için 48 milyon dolar destek sağlamayı taahhüt ettiğini duyurdu.

Toplam borcu 51 milyar dolar olan Sri Lanka'nın 2026'ya kadar 25 milyar dolarlık dış borcunu ödemesi gerekiyor. Ülkenin bu yıl sonuna kadar ödemesi beklenen borç miktarıysa 7 milyar dolar.

Sri Lanka hükümeti hem IMF ile 3 milyar dolarlık borç için görüşmelerini sürdürüyor hem de Çin ile 1,5 milyar dolar tutarında yuan cinsinden bir takası müzakere ediyor. Takas anlaşmasıyla Sri Lanka, 3 aylık ithalatına eşit rezerv bulundurmak zorunda kalabilir.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'a göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucu çıkan savaşın tetiklediği borç krizi Sri Lanka'dan sonra Maldivler, Bahamalar, Belize, Senagal, Ruanda, Grenada ve Etiyopya'yı etkisi altına alabilir.

Rapora göre, gıda ve enerji ithalatında büyük oranda dışa bağımlı bu ülkeler, 2023 sonunda rezervlerini tüketme riskiyle karşı karşıya.

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Kaynak: BBC

Sri Lanka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sri Lanka Başbakanı: Temel ihtiyaçlarımız için 6 ayda en az 5 milyar dolara ihtiyacımız var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sri Lanka Başbakanı: Temel ihtiyaçlarımız için 6 ayda en az 5 milyar dolara ihtiyacımız var - Son Dakika
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