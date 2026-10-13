Starlink sabotajı şüphesiyle 2 Türkiye vatandaşı Polonya'da yargılanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Starlink sabotajı şüphesiyle 2 Türkiye vatandaşı Polonya'da yargılanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Starlink sabotajı şüphesiyle 2 Türkiye vatandaşı Polonya\'da yargılanacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'daki Starlink istasyonunu ateşe verdikleri şüphesiyle iki Türkiye vatandaşı Alman polisince gözaltına alındı. Polonya Başbakanı Donald Tusk saldırıyı hibrit savaş olarak nitelendirdi; şüphelilerin Polonya'da sabotaj ve casusluk suçlamalarıyla yargılanacağı açıklandı.

Alman polisi, Polonya'daki bir Starlink iletişim istasyonunu ateşe verdiklerinden şüphelenilen iki Türkiye vatandaşını gözaltına aldı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, eylül ayında gerçekleşen saldırıyı bir "hibrit savaş" eylemi olarak nitelendirdi. Tusk 12 Ekim'de X hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerin Polonya'da yargılanacağını söyledi.AFP haber ajansında göre Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, gözaltıları doğrulayarak operasyonun Polonya polisi, Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) ve Alman güvenlik birimlerinin iş birliği sayesinde gerçekleştirildiğini söyledi.Kierwinski, şüphelilerin "sabotaj ve yabancı bir istihbarat servisi adına casusluk" suçlamalarından yargılanacağını da ekledi. Ne olmuştu? 24 Eylül'de Polonya'nın orta kesimindeki bir Starlink uydu istasyonunda çıkan yangın tesisin elektrik sistemi ile yedek jeneratörünü etkiledi.Polonya yangının kasıtlı bir "sabotaj eylemi" olduğu açıkladı. Başbakan Yardımcısı Krzysztof Gawkowski, Mazovya bölgesindeki yangının "istasyonu devre dışı bırakmak amacıyla kasten çıkarıldığını ve Ukrayna ordusu da dahil olmak üzere çeşitli kurumların internet erişimini kesintiye uğrattığını" söyledi.Polonya devlet televizyonu TVP Info'ya konuşan Gawkowski, soruşturmanın sürdüğünü ancak "çok sayıda göstergenin" saldırının "Rusya'nın yeni saldırı doktriniyle" uyumlu olduğunu gösterdiğini belirtti. Kremlin ise konu hakkında yorum yapmadı.Danimarka istihbarat servisi, o dönemde yayımladığı tehdit değerlendirmesinde Rusya'nın önümüzdeki aylarda hibrit savaş faaliyetlerini artırmasını beklediğini açıklamıştı. Değerlendirmede, doğrudan bir saldırının "oldukça düşük ihtimal" olduğu belirtilirken, Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik sınırlı bir askeri saldırı düzenleyebileceğine dair "düşük ancak artan bir risk" bulunduğu uyarısı yapıldı.Hibrit savaş ya da hibrit saldırılar, bir rakibi baskı altına almak ve istikrarsızlaştırmak amacıyla kullanılan askeri olmayan yöntemleri tanımlamak için kullanılan terimler. Bu yöntemlere siber saldırılar, sabotaj eylemleri ve dezenformasyon kampanyaları örnek gösterilebilir.Bu tür saldırıların gerçekleştirilmesinde genellikle vekil unsurlardan yararlanılıyor. Rusya ise aksi yönde giderek artan kanıta rağmen bu tür operasyonlarla bağlantısı olduğu iddialarını istikrarlı biçimde reddediyor.

Kaynak: BBC
UluslararasıDonald TuskTeknolojiGüvenlikStarlinkPolonyaTürkiyeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Muhteşem Yüzyıl’ın küçük Şehzade Mustafa’sı büyüdü Son hali şaşırttı Muhteşem Yüzyıl'ın küçük Şehzade Mustafa'sı büyüdü! Son hali şaşırttı
Çağatay Ulusoy’un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı
22:41
Neçirvan Barzani: Türkiye’den Erdoğan Nobel’i hak ediyor
Neçirvan Barzani: Türkiye'den Erdoğan Nobel'i hak ediyor
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 01:17:38. #7.13#
SON DAKİKA: Starlink sabotajı şüphesiyle 2 Türkiye vatandaşı Polonya'da yargılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei