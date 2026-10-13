Starlink sabotajı şüphesiyle 2 Türkiye vatandaşı Polonya\'da yargılanacak

Alman polisi, Polonya'daki bir Starlink iletişim istasyonunu ateşe verdiklerinden şüphelenilen iki Türkiye vatandaşını gözaltına aldı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, eylül ayında gerçekleşen saldırıyı bir "hibrit savaş" eylemi olarak nitelendirdi. Tusk 12 Ekim'de X hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerin Polonya'da yargılanacağını söyledi.AFP haber ajansında göre Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, gözaltıları doğrulayarak operasyonun Polonya polisi, Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) ve Alman güvenlik birimlerinin iş birliği sayesinde gerçekleştirildiğini söyledi.Kierwinski, şüphelilerin "sabotaj ve yabancı bir istihbarat servisi adına casusluk" suçlamalarından yargılanacağını da ekledi. Ne olmuştu? 24 Eylül'de Polonya'nın orta kesimindeki bir Starlink uydu istasyonunda çıkan yangın tesisin elektrik sistemi ile yedek jeneratörünü etkiledi.Polonya yangının kasıtlı bir "sabotaj eylemi" olduğu açıkladı. Başbakan Yardımcısı Krzysztof Gawkowski, Mazovya bölgesindeki yangının "istasyonu devre dışı bırakmak amacıyla kasten çıkarıldığını ve Ukrayna ordusu da dahil olmak üzere çeşitli kurumların internet erişimini kesintiye uğrattığını" söyledi.Polonya devlet televizyonu TVP Info'ya konuşan Gawkowski, soruşturmanın sürdüğünü ancak "çok sayıda göstergenin" saldırının "Rusya'nın yeni saldırı doktriniyle" uyumlu olduğunu gösterdiğini belirtti. Kremlin ise konu hakkında yorum yapmadı.Danimarka istihbarat servisi, o dönemde yayımladığı tehdit değerlendirmesinde Rusya'nın önümüzdeki aylarda hibrit savaş faaliyetlerini artırmasını beklediğini açıklamıştı. Değerlendirmede, doğrudan bir saldırının "oldukça düşük ihtimal" olduğu belirtilirken, Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik sınırlı bir askeri saldırı düzenleyebileceğine dair "düşük ancak artan bir risk" bulunduğu uyarısı yapıldı.Hibrit savaş ya da hibrit saldırılar, bir rakibi baskı altına almak ve istikrarsızlaştırmak amacıyla kullanılan askeri olmayan yöntemleri tanımlamak için kullanılan terimler. Bu yöntemlere siber saldırılar, sabotaj eylemleri ve dezenformasyon kampanyaları örnek gösterilebilir.Bu tür saldırıların gerçekleştirilmesinde genellikle vekil unsurlardan yararlanılıyor. Rusya ise aksi yönde giderek artan kanıta rağmen bu tür operasyonlarla bağlantısı olduğu iddialarını istikrarlı biçimde reddediyor.