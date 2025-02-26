Starmer'dan Savunma Harcaması Artışı

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(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yarın yapacağı, Ukrayna savaşının geleceğine odaklanması beklenen görüşmenin öncesinde savunma harcamalarını artırma planlarını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Ukrayna savaşının geleceğine odaklanması beklenen görüşmenin öncesinde Starmer, ülkesinin savunma harcamalarını artırma planlarını açıkladı. Starmer, 2027 yılına kadar askeri harcamaları İngiltere'nin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'sının (GSYİH) yüzde 2,3'ünden yüzde 2,5'e çıkaracağını ve ardından bir sonraki yıl yüzde 2,6'ya yükselteceğini söyledi. Ancak Starmer bu artışı, İngiltere'ninson yıllarda zaten azalmış olan dış yardımlar bütçesinden keserek finanse edeceğini, bu dış yardımların, toplam GSYİH'nin sadece yüzde 0,3'ü oranına düşeceğini belirtti.

Starmer, İngiltere parlamentosuna savunma planını sunarken "Bu hükümet, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana en büyük sürekli savunma harcaması artışını başlatacak" dedi.

ABD Başkanı Trump Avrupa ülkelerini savunma konusunda ABD'ye yük olmak ve savunmaya yeteri kadar bütçe ayırmamakla eleştiriyor. ABD Başkanı, NATO ülkelerinden savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkarmalarını istemiş ve gelecekte Avrupa'nın güvenliğini sağlama konusunda ABD'nin herhangi bir çaba göstermeyeceğini açıkça belirtmişti. İngiltere'nin Amerika ile olan ilişkisinin ülkesinin "en önemli ikili ittifakı" olduğunu belirterek, "Bu hafta Başkan Trump ile görüşürken açık olacağım: Bu ilişkinin güçlenerek devam etmesini istiyorum" dedi.

Starmer, ayrıca savunma harcamalarını, en geç 2029'daki genel seçimlerin ardından başlayacak ve beş yıl sürecek bir sonraki parlamentoda yüzde 3'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bu hedefin, o dönemdeki mali koşullara bağlı olacağını da söyledi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Starmer'in hamlesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve Starmer'ın adımına ilişkin "daimi bir müttefikten güçlü bir adım" ifadelerini kullandı.