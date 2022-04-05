Stoltenberg: Çin, Rusya'nın saldırganlığını kınamaya gönülsüz - Son Dakika
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Stoltenberg: Çin, Rusya'nın saldırganlığını kınamaya gönülsüz

05.04.2022 16:20
Stoltenberg: Çin, Rusya'nın saldırganlığını kınamaya gönülsüz

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek 6-7 Nisan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "Çin'in Rusya'nın saldırganlığını kınamaya gönülsüz olduğunu ve Moskova'ya katılarak ulusların kendi yolunu seçme hakkını sorguladığını...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek 6-7 Nisan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "Çin'in Rusya'nın saldırganlığını kınamaya gönülsüz olduğunu ve Moskova'ya katılarak ulusların kendi yolunu seçme hakkını sorguladığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti;

"NATO Dışişleri Bakanları, Başkan Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşını ele almak için yarın ve perşembe günü bir araya gelecek. Birkaç gün öncesine kadar Rus ordusu tarafından kontrol edilen Bucha'da ve diğer yerlerde öldürülen sivillerin korkunç görüntülerini hepimiz görüyoruz. Bu, Avrupa'nın on yıllardır tanık olmadığı, dayanılmaz bir vahşettir. Sivilleri hedef almak ve öldürmek bir savaş suçudur. Tüm gerçekler ortaya konulmalı ve bu vahşetlerin sorumluları adalete teslim edilmelidir. NATO müttefikleri, BM ve Uluslararası Ceza Mahkemesi aracılığıyla yürütülen soruşturmaları destekliyor."'DONBAS'IN TAMAMINI ALMAYA VE İŞGAL ALTINDAKİ KIRIM'A BİR KARA KÖPRÜSÜ OLUŞTURMAYA ÇALIŞMASINI BEKLİYORUZ'Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın Perşembe günü toplantıya dahil olarak müzakereler konusunda bilgilendirme yapacağını ifade eden Stoltenberg, "Ukrayna silahlı kuvvetleri, Rus işgalcilerinden toprakları geri almak ve Rusya'yı savaş planlarını değiştirmeye zorlamak için azimli bir direniş sergiliyor. Ancak Moskova, Ukrayna'daki emellerinden vazgeçmiyor. Şimdi birliklerin Kiev'den uzaklaşarak yeniden gruplanmak, yeniden silahlanmak ve yeniden ikmal yapmak için önemli bir hareketini ve dikkatlerinin Doğu'ya odaklandığını görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda, Doğu ve Güney Ukrayna'da daha fazla Rus saldırısının, Donbas'ın tamamını almaya ve işgal altındaki Kırım'a bir kara köprüsü oluşturmaya çalışmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.AVUSTRALYA, JAPONYA, YENİ ZELANDA VE KORE CUMHURİYETİ TOPLANTIYA KATILACAKNATO ayrıca Ukrayna'nın kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı korunmasına yardımcı olmak için siber güvenlik yardımı ve ekipmanı sağlamaya çalıştığını belirten Stoltenberg "Ayrıca Gürcistan ve Bosna Hersek de dahil olmak üzere Rusya'nın tehditlerine ve müdahalelerine açık NATO'nun diğer ortakları için daha fazlasını yapmaya karar vermemizi bekliyorum. Finlandiya, İsveç, Gürcistan ve Avrupa Birliği masada olacak ve bize NATO'nun Asya Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Kore Cumhuriyeti katılacak. Çünkü bu krizin hepimizi ilgilendiren küresel sonuçları var. Çin'in Rusya'nın saldırganlığını kınamaya gönülsüz olduğunu ve Moskova'ya katılarak ulusların kendi yolunu seçme hakkını sorguladığını görüyoruz. İlk kez, Çin'in güvenliğimiz ve demokrasilerimiz için sistemik bir meydan okuma teşkil eden küresel sahnede artan etkisini ve zorlayıcı politikalarını hesaba katmak bir ihtiyaç oldu" dedi.

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Belçika, Brüksel, Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Stoltenberg: Çin, Rusya'nın saldırganlığını kınamaya gönülsüz - Son Dakika


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