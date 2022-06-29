Stoltenberg: Ukrayna, ne kadar sürerse sürsün bize güvenebilir - Son Dakika
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Stoltenberg: Ukrayna, ne kadar sürerse sürsün bize güvenebilir

29.06.2022 16:44
Stoltenberg: Ukrayna, ne kadar sürerse sürsün bize güvenebilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Madrid Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Madrid Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'ya yardımların süreceğini vurgulayan Stoltenberg, "Ukrayna, ne kadar sürerse sürsün bize güvenebilir" dedi.

Stoltenberg, NATO liderlerinin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketi konusunda anlaşmaya vardığını belirterek, "Ukrayna, ne kadar sürerse sürsün bize güvenebilir. Müttefikler büyük askeri ve mali yardım sağlamaya devam edecek. Bugün liderler, Ukrayna için kapsamlı yardım paketi üzerinde anlaşmaya vararak desteğimizi güçlendirme konusunda anlaştılar. Bu, iletişim, yakıt, tıbbi malzeme içeriyor. Mayınlara, kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı ekipman ve yüzlerce taşınabilir drone karşıtı sistem de bu yardıma dahil" dedi.

"SOĞUK SAVAŞ'TAN SONRA İLK"Stoltenberg, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk defa kapsamlı planların yapıldığını ifade ederek, "Bütün bunlar, Ukrayna'nın geleceğine olan bağlılığımızı ve bağlılığımızın sarsılmaz olduğunu gösteriyor. Güçlü ve bağımsız Ukrayna, Avrupa-Atlantik bölgesinin istikrarı için hayati önem taşımaktadır. Bugün, zirvede NATO liderleri, yeni güvenlik gerçeğine yanıt vermek için savunma ve caydırıcılığımızda temel bir değişime karar verdiler. İleri savunmamızı güçlendireceğiz, ittifakın doğu kanadındaki muharebe gruplarımızı üst seviyeye çıkaracağız. NATO güçlerini dönüştüreceğiz ve yüksek hazırlıklı güçlerin sayısını 300 binin üzerine çıkaracağız. Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bu tür planlarımız var" diye konuştu."TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda varılan anlaşmaya da değinen Stoltenberg, Türkiye'ye teşekkür etti. Stoltenberg, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Bugün, NATO liderleri Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olmaya davet etmek için tarihi bir karar aldı. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in dün gece imzaladıkları anlaşma bu kararın önünü açtı. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'e, ileriye dönük ortak bir yol bulmak için müzakerelere katılma davetimi kabul ettikleri için teşekkür ederim. Bu, birçok farklı düzeyde birden fazla kişiyle haftalarca süren zorlu bir çalışma oldu. Üst düzey yetkililer, benim himayemde Brüksel'de iki tur görüşme yaptı. Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakan Andersson ile görüştük ve nihai anlaşmaya varabildik. Bu Türkiye için iyi bir anlaşma. Finlandiya ve İsveç için iyi bir anlaşma. Bu NATO için iyi bir anlaşma."

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: 'Liderler Ukrayna'ya çok güçlü bir destek mesajı gönderdiler. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: 'Liderler Ukrayna'ya çok güçlü bir destek mesajı gönderdiler. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Ukrayna'nın adaylığı konusunda kapımız açıktır' dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Ukrayna'nın adaylığı konusunda kapımız açıktır' dedi.
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Stoltenberg: Ukrayna, ne kadar sürerse sürsün bize güvenebilir - Son Dakika
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