SUDAN'da son bir haftada kolera nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir haftada ülkede 2 bin 627 yeni kolera vakasının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, son bir haftada kolera sebebiyle 50 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Son Dakika › Dünya › Sudan'da Kolera Salgını: 50 Halkın Hayatı Kaybedildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?