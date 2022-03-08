Sumy'ye düzenlenen hava saldırısı sonrası yıkıma ilişkin görüntüler paylaşıldı - Son Dakika
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Sumy'ye düzenlenen hava saldırısı sonrası yıkıma ilişkin görüntüler paylaşıldı

08.03.2022 10:55

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, dün gece saatlerinde Sumy'ye düzenlenen hava saldırısı sonrası yıkıma ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin görüntü paylaştı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, dün gece saatlerinde Sumy'ye düzenlenen hava saldırısı sonrası yıkıma ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin görüntü paylaştı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, dün gece Sumy'ye hava saldırısı düzenlendiği, yerel saat ile 23: 09'da kurtarma ekiplerinin olay yerine gittiği ve yangını söndürdüğü ifade edildi. Yaralı bir kadının sağlık ekiplerine teslim edildiği ve daha önce de 2'si çocuk 9 kişinin bombardıman sonunu hayatını kaybettiği belirtildi.


Sumy'ye düzenlenen hava saldırısı sonrası yıkıma ilişkin görüntüler paylaşıldı
Sumy'ye düzenlenen hava saldırısı sonrası yıkıma ilişkin görüntüler paylaşıldı
Sumy'ye düzenlenen hava saldırısı sonrası yıkıma ilişkin görüntüler paylaşıldı
Sumy'ye düzenlenen hava saldırısı sonrası yıkıma ilişkin görüntüler paylaşıldı
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Hava Saldırısı, Ukrayna, 112, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Sumy'ye düzenlenen hava saldırısı sonrası yıkıma ilişkin görüntüler paylaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sumy'ye düzenlenen hava saldırısı sonrası yıkıma ilişkin görüntüler paylaşıldı - Son Dakika
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