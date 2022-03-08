Sumy'ye düzenlenen hava saldırısı sonrası yıkıma ilişkin görüntüler paylaşıldı - Son Dakika

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, dün gece saatlerinde Sumy'ye düzenlenen hava saldırısı sonrası yıkıma ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin görüntü paylaştı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, dün gece Sumy'ye hava saldırısı düzenlendiği, yerel saat ile 23: 09'da kurtarma ekiplerinin olay yerine gittiği ve yangını söndürdüğü ifade edildi. Yaralı bir kadının sağlık ekiplerine teslim edildiği ve daha önce de 2'si çocuk 9 kişinin bombardıman sonunu hayatını kaybettiği belirtildi.