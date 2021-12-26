ITV News spikerlerinden Kylie Pentelow, haberleri sunduğu sırada tarihi bir gafa imza attı. Papa'nın öldüğünü belirten Pentelow, hem kendi ekip arkadaşlarını hem de o sırada ekran başında olan izleyicileri hayretler içerisinde bıraktı.
Londra merkezli ITV'nin spikeri Kylie Pentelow, Papa'nın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamasını aktardığı sırada talihsizlik yaşadı.
Pentelow, 85 yaşındaki Papa'nın aşı çağrısı yaptığına ilişkin mesajından bahsederken, "Ölümü açıklandı" ifadesini kullandı. Hatasını hemen fark eden Pentelow, ardından "Özür dilerim" dedi.
Son Dakika › Dünya › Sunucudan canlı yayında tarihi Papa gafı! Reji masası sözler karşısında şaşırdı - Son Dakika Dünya