Sürekli fotoğraf çekmek hafızayı zayıflatıyor, ABD'deki araştırma ortaya koydu - Son Dakika
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Sürekli fotoğraf çekmek hafızayı zayıflatıyor, ABD'deki araştırma ortaya koydu

Sürekli fotoğraf çekmek hafızayı zayıflatıyor, ABD\'deki araştırma ortaya koydu
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ABD'de yapılan yeni bir araştırma, telefonla sürekli fotoğraf çekmenin veya ekran görüntüsü almanın, o anın beyinde kalıcı hatıraya dönüşmesini engellediğini gösterdi. Binghamton Üniversitesi'nin 892 katılımcıyla yürüttüğü deneylerde, görsellere sadece bakanların, fotoğraf çekenlere kıyasla ayrıntıları daha iyi hatırladığı belirlendi.

YENİ bir araştırma, anı kaydetmek amacıyla telefonla sürekli fotoğraf çekmenin veya ekran görüntüsü almanın, o anın beyinde kalıcı bir hatıraya dönüşmesini engellediğini ve hafızayı zayıflattığını ortaya koydu.

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada akıllı telefonlarla sürekli görsel kaydetmenin insan hafızası üzerindeki etkileri incelendi. Binghamton Üniversitesi araştırmacıları tarafından 892 katılımcıyla yürütülen yedi farklı deneyde, bir anı fotoğraflayan veya ekran görüntüsü alan kişilerin, o olaya dair ayrıntıları daha zor hatırladığı belirlendi.

Deneyler kapsamında, katılımcılara çeşitli sanat eserleri gösterilerek bazılarından sadece resimlere bakmaları, bazılarından ise ekran görüntüsü almaları istendi. Sonuçlarda, görsellere sadece bakan katılımcıların, ekran görüntüsü alan katılımcılara kıyasla resimleri daha doğru ve ayrıntılı hatırladıkları görüldü.

'TEK BİR TUŞLA HAFIZAMIZA ZARAR VERİYORUZ'

Araştırmanın başyazarı psikolog Sophia Fabrizio, bulgulara ilişkin yaptığı açıklamada, "Elde ettiğimiz sonuçlar, tek bir tuşa basarak deneyimlerimize ve bilgilere dair hafızamıza zarar verme ihtimalimizin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu zayıflama, kaydedilen görselin de ötesine geçebiliyor" ifadelerini kullandı.

'BEYİN, DIŞ HAFIZAYA GÜVENEBİLİYOR'

Uzmanlar, bu durumun bilim dünyasındaki adının 'bilişsel yük aktarımı' olduğunu bildirdi. Buna göre beyin, bir bilginin fotoğraf aracılığıyla saklandığını bildiğinde, o bilgiyi hafızaya almak için gereken çabayı azaltabiliyor.

Araştırmacılar, fotoğraf çekme sırasında dikkatin ekrana yönelmesinin deneyime odaklanmayı engelleyebileceğini belirtiyor. Özellikle özel anlarda sürekli fotoğraf çekmeye çalışmanın, yaşananların hafızada daha silik kalmasına yol açabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Sürekli fotoğraf çekmek hafızayı zayıflatıyor, ABD'deki araştırma ortaya koydu - Son Dakika

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