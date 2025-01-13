Suriye\'de Göç ve Pasaport Dairesi Yeniden Açıldı

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SURİYE'de Göç ve Pasaport Dairesi yeniden hizmet vermeye başladı.

Suriye'de geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak açılan Göç ve Pasaport Dairesi'nin yeniden hizmet vermeye başladığı bildirildi. Ülkede pasaport işlemlerinin yeniden başladığı ve basım sürecindeki pasaportların kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceği açıklandı.