Suriye'de Okul Müfredatında İslamcı Değişiklikler - Son Dakika
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Suriye'de Okul Müfredatında İslamcı Değişiklikler

Suriye\'de Okul Müfredatında İslamcı Değişiklikler

Suriye'de İslamcı yetkililer, eğitim müfredatını toplumsal görüşler göz ardı ederek değiştirdi.

03.01.2025 19:15
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Suriye'de İslamcı yetkililerin okul müfredatını toplumun geri kalanına danışmadan değiştirdiği yönünde kaygılar var.

Geçiş hükümetinin eğitim bakanlığının Facebook sayfasında bütün sınıflar için yayımlanan müfredatın İslam çizgisinde olduğu görülebiliyor.

Aynı zamanda Esad ailesine dair bütün atıflar kaldırıldı.

"Ülkeyi korumak" ibaresinin "Allah'ı korumak" ile değiştirildiği görülüyor.

Geçici hükümetin eğitim bakanı olan Nazı El Kadri ise müfredatın çok fazla değişmediğini, özel komiteler kurulana kadar da aynı kalacağını söyledi.

Bilim eğitiminden evrimin ve büyük patlamanın çıkarılması da öngörülen değişiklikler arasında.

Suriye'de İslam'dan önceki tanrılara ve heykellerine dair fotoğraflar da kaldırıldı.

3. yüzyılda Suriye'de hüküm süren Palmira İmparatorluğu'nun kraliçesi Zenobia'nın öneminin de muhafaza edilmediği görülüyor.

Beşar Esad ve babası Hafız Esad'a dair bilgiler de müfredatta yer almıyor.

Protesto çağrıları

El Kadri açıklamasında Esad rejimini kutsayan bilgilerin kaldırılması ve Suriye devriminin kitaplara girmesi emrini verdiğini aktardı.

Aynı zamanda İslam eğitimine dair yanlışların kitaplardan çıkarıldığını söyledi.

Bazı Suriyeliler bu değişime destek verirken bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise gelişmenin kaygı verici olduğunu aktardı.

Uzun bir süre sonra ülkeye dönen aktivistler, yeni liderliğin farklı grupların seslerini dinlemekte ısrarcı olmayacağı endişesine yol açtığını belirtti.

Pazar günü, yeni okul dönemi başlamadan protestoların düzenlenmesi için çağrılar var.

Yetkililer ise Ulusal Diyalog Konferansı düzenleyeceklerini duyurmuştu; Hristiyanlar, Kürtler, sanatçılar ve entelektüellerle toplantılar düzenliyorlardı.

Suriye toplumunun bütün kesimlerinin yer aldığı bir şekilde ülke geleceğine karar verileceği belirtilmişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Suriye'de Okul Müfredatında İslamcı Değişiklikler - Son Dakika

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